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Втратили систему на 45 млн доларів. ЗСУ знищили сучасний ЗРК "Бук-М3" росіян (відео)

Фото: ЗРК Бук-М3 Росіян знищили ЗСУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Розвідники бригади "Чорний ліс" виявили ворожий ЗРК "Бук-М3" і скоригували по ньому вогонь. Це один із найновіших комплексів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилаям на бригаду "Чорний ліс".

Українські військові завдали чергового болючого удару по сучасному озброєнню армії РФ.

Як відзначили у бригаді "Чорний ліс", їхні розвідники виявили новий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" і передали координати для вогневого враження. У результаті атаки комплексу було знищено.

"Бук-М3" є однією з ключових систем протиповітряної оборони середньої дальності російської армії. Його орієнтовна вартість - близько 45 млн доларів США .

Що відомо про "Бук-М3"

Цей ЗРК - нове покоління радянської лінійки "Бук". Він здатний одночасно уражати до 36 повітряних цілей на відстані до 70 км.

Росія активно використовує "Бук-М3" для відкриття своїх командних пунктів, складів і важливих об'єктів на фронті.

Знищення такої системи - серйозна втрата для ППО противника , особливо на тлі регулярної роботи українських дронів, ракет і авіації.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники бригади "Чорний ліс" виявили сучасний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" армії РФ та оперативно скоригували по ньому удар. Установку було повністю знищено.

Перед тим бійці ЗСУ рознесли вщент ще один російський ЗРК "Бук-М1" під час переміщення.

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