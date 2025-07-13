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Потеряли систему на 45 млн долларов. ВСУ уничтожили современный ЗРК "Бук-М3" россиян (видео)

Фото: ЗРК Бук-М3 Россиян уничтожили ВСУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Разведчики бригады "Черный лес" обнаружили вражеский ЗРК "Бук-М3" и скорректировали по нему огонь. Это один из самых новых комплексов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на бригаду "Черный лес".

Украинские военные нанесли очередной болезненный удар по современному вооружению армии РФ.

Как отметили в бригаде "Черный лес", их разведчики обнаружили новый зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" и передали координаты для огневого поражения. В результате атаки комплекс был уничтожен.

"Бук-М3" является одной из ключевых систем противовоздушной обороны средней дальности российской армии. Его ориентировочная стоимость - около 45 млн долларов США.

Что известно о "Бук-М3"

Этот ЗРК - новое поколение советской линейки "Бук". Он способен одновременно поражать до 36 воздушных целей на расстоянии до 70 км.

Россия активно использует "Бук-М3" для открытия своих командных пунктов, складов и важных объектов на фронте.

Уничтожение такой системы - серьезная потеря для ПВО противника, особенно на фоне регулярной работы украинских дронов, ракет и авиации.

Успехи украинских бойцов

Напомним, недавно украинские разведчики бригады "Черный лес" обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" армии РФ и оперативно скорректировали по нему удар. Установка была полностью уничтожена.

Перед тем бойцы ВСУ разнесли вдребезги еще один российский ЗРК "Бук-М1" во время перемещения.

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