Потеряли систему на 45 млн долларов. ВСУ уничтожили современный ЗРК "Бук-М3" россиян (видео)

Украинские военные нанесли очередной болезненный удар по современному вооружению армии РФ.

Как отметили в бригаде "Черный лес", их разведчики обнаружили новый зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" и передали координаты для огневого поражения. В результате атаки комплекс был уничтожен.

"Бук-М3" является одной из ключевых систем противовоздушной обороны средней дальности российской армии. Его ориентировочная стоимость - около 45 млн долларов США.

Что известно о "Бук-М3"

Этот ЗРК - новое поколение советской линейки "Бук". Он способен одновременно поражать до 36 воздушных целей на расстоянии до 70 км.

Россия активно использует "Бук-М3" для открытия своих командных пунктов, складов и важных объектов на фронте.

Уничтожение такой системы - серьезная потеря для ПВО противника, особенно на фоне регулярной работы украинских дронов, ракет и авиации.