Втратили систему на 45 млн доларів. ЗСУ знищили сучасний ЗРК "Бук-М3" росіян (відео)
Розвідники бригади "Чорний ліс" виявили ворожий ЗРК "Бук-М3" і скоригували по ньому вогонь. Це один із найновіших комплексів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилаям на бригаду "Чорний ліс".
Українські військові завдали чергового болючого удару по сучасному озброєнню армії РФ.
Як відзначили у бригаді "Чорний ліс", їхні розвідники виявили новий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" і передали координати для вогневого враження. У результаті атаки комплексу було знищено.
"Бук-М3" є однією з ключових систем протиповітряної оборони середньої дальності російської армії. Його орієнтовна вартість - близько 45 млн доларів США .
Що відомо про "Бук-М3"
Цей ЗРК - нове покоління радянської лінійки "Бук". Він здатний одночасно уражати до 36 повітряних цілей на відстані до 70 км.
Росія активно використовує "Бук-М3" для відкриття своїх командних пунктів, складів і важливих об'єктів на фронті.
Знищення такої системи - серйозна втрата для ППО противника , особливо на тлі регулярної роботи українських дронів, ракет і авіації.
Успіхи українських бійців
Нагадаємо, нещодавно українські розвідники бригади "Чорний ліс" виявили сучасний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" армії РФ та оперативно скоригували по ньому удар. Установку було повністю знищено.
Перед тим бійці ЗСУ рознесли вщент ще один російський ЗРК "Бук-М1" під час переміщення.
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