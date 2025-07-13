Втратили систему на 45 млн доларів. ЗСУ знищили сучасний ЗРК "Бук-М3" росіян (відео)

Розвідники бригади "Чорний ліс" виявили ворожий ЗРК "Бук-М3" і скоригували по ньому вогонь. Це один із найновіших комплексів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилаям на бригаду "Чорний ліс".

Українські військові завдали чергового болючого удару по сучасному озброєнню армії РФ.

Як відзначили у бригаді "Чорний ліс", їхні розвідники виявили новий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" і передали координати для вогневого враження. У результаті атаки комплексу було знищено.

"Бук-М3" є однією з ключових систем протиповітряної оборони середньої дальності російської армії. Його орієнтовна вартість - близько 45 млн доларів США .

Що відомо про "Бук-М3"

Цей ЗРК - нове покоління радянської лінійки "Бук". Він здатний одночасно уражати до 36 повітряних цілей на відстані до 70 км.

Росія активно використовує "Бук-М3" для відкриття своїх командних пунктів, складів і важливих об'єктів на фронті.