Потеряли систему на 45 млн долларов. ВСУ уничтожили современный ЗРК "Бук-М3" россиян (видео)
Разведчики бригады "Черный лес" обнаружили вражеский ЗРК "Бук-М3" и скорректировали по нему огонь. Это один из самых новых комплексов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на бригаду "Черный лес".
Украинские военные нанесли очередной болезненный удар по современному вооружению армии РФ.
Как отметили в бригаде "Черный лес", их разведчики обнаружили новый зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" и передали координаты для огневого поражения. В результате атаки комплекс был уничтожен.
"Бук-М3" является одной из ключевых систем противовоздушной обороны средней дальности российской армии. Его ориентировочная стоимость - около 45 млн долларов США.
Что известно о "Бук-М3"
Этот ЗРК - новое поколение советской линейки "Бук". Он способен одновременно поражать до 36 воздушных целей на расстоянии до 70 км.
Россия активно использует "Бук-М3" для открытия своих командных пунктов, складов и важных объектов на фронте.
Уничтожение такой системы - серьезная потеря для ПВО противника, особенно на фоне регулярной работы украинских дронов, ракет и авиации.
Успехи украинских бойцов
Напомним, недавно украинские разведчики бригады "Черный лес" обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" армии РФ и оперативно скорректировали по нему удар. Установка была полностью уничтожена.
Перед тем бойцы ВСУ разнесли вдребезги еще один российский ЗРК "Бук-М1" во время перемещения.
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