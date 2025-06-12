Втратили посвідчення УБД? Покрокова інструкція, як швидко отримати дублікат

Раніше РБК-Україна писало, хто може отримати статус учасника бойових дій в Україні, які документи для цього потрібні та як проходить процедура. Статус дає право на низку пільг - медичних, житлових, податкових тощо. Подавати документи можна через командира або самостійно до міжвідомчої комісії.

Також ми розповідали, чи можуть отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства.

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