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Потеряли удостоверение УБД? Пошаговая инструкция, как быстро получить дубликат

Фото: Удостоверение участника боевых действий (facebook.com/dima schors)
Автор: Татьяна Веремеева

Защитники и защитницы, которые потеряли или испортили удостоверение участника боевых действий (УБД), выданное по решению межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов, могут получить дубликат.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Как получить дубликат

Услуга доступна только тем, кто получил статус УБД по решению межведомственной комиссии Минветеранов.

Первым делом подготовьте документы:

  • заявление о замене удостоверения с объяснением причин потери или порчи (обязательно указать номер телефона);
  • оригинал испорченного удостоверения (если есть);
  • копию утраченного удостоверения или данные о его номере, серии и дате выдачи;
  • копии страниц паспорта (1, 2, 11, 12) и идентификационного код;
  • две фотографии 3×4 см.

Отправьте документы:

  • сканированные копии на адрес электронной почты: dpi@mva.gov.ua;
  • фотографии по почте в Министерство по делам ветеранов Украины по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

Ранее РБК-Украина писало, кто может получить статус участника боевых действий в Украине, какие документы для этого нужны и как проходит процедура. Статус дает право на ряд льгот - медицинских, жилищных, налоговых и тому подобное. Подавать документы можно через командира или самостоятельно в межведомственную комиссию.

Также мы рассказывали, могут ли получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.

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