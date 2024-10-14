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Втрати ворога в Україні вже перевищили 670 тисяч військових, - ЗСУ

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Воїни ЗСУ за добу ліквідували ще 1260 російських загарбників. Відтак загальні втрати противника в особовому складі вже перевищили 670 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 670190 (+1260) осіб ліквідовано;
  • танків - 8975 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 17895 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 19421 (+11) од.;
  • РСЗВ - 1231 од.;
  • засоби ППО - 978 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17009 (+17) од.;
  • крилатих ракет - 2619 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26622 (+38) од.;
  • спеціальної техніки - 3437 (+2) од.

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що за тиждень з 6 по 13 жовтня втрати ворог склали близько 8460 осіб особового складу, та були знищені 1662 одиниці озброєння та військової техніки окупантів, серед яких - літак з вертольотом і 8 установок ППО.

Також додамо, 13 жовтня стало відомо, що росіяни пішли в незвичний штурм на Харківському напрямку, але зазнали ти цьому значних втрат.

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