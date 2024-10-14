Втрати ворога в Україні вже перевищили 670 тисяч військових, - ЗСУ

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що за тиждень з 6 по 13 жовтня втрати ворог склали близько 8460 осіб особового складу, та були знищені 1662 одиниці озброєння та військової техніки окупантів, серед яких - літак з вертольотом і 8 установок ППО.

Також додамо, 13 жовтня стало відомо, що росіяни пішли в незвичний штурм на Харківському напрямку, але зазнали ти цьому значних втрат.

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