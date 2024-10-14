Потери врага в Украине уже превысили 670 тысяч военных, - ВСУ

Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что за неделю с 6 по 13 октября потери враг составили около 8460 человек личного состава, и были уничтожены 1662 единицы вооружения и военной техники оккупантов, среди которых - самолет с вертолетом и 8 установок ПВО.

Также добавим, 13 октября стало известно, что россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли при этом значительные потери.

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