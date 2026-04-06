Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Втрати російської ППО зросли в рази: дані OSINT-аналітика

07:50 06.04.2026 Пн
2 хв
Показник збільшився приблизно на 240% порівняно з попереднім тримісячним періодом
aimg Анастасія Никончук
Фото: ППО РФ (GettyImages)

За останні три місяці темпи знищення російських засобів протиповітряної оборони зросли в 3,4 раза, що безпосередньо впливає на ефективність ударів Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію OSINT-аналітика Кайла Глена в соцмережі Х.

Різке зростання знищення ППО

Від початку 2026 року українські сили вразили 85 одиниць техніки протиповітряної оборони, включно із зенітно-ракетними комплексами та радіолокаційними системами. Такі дані аналітик наводить на основі дашборда Сил безпілотних систем ЗСУ.

Динаміка за останні місяці

За оцінкою Глена, якщо в другій половині минулого року в середньому знищували близько десяти систем ППО щомісяця, то 2026 року показники значно зросли. У січні було уражено 21 засіб, а вже в березні - 39.

Вплив на ситуацію на фронті

Аналітик зазначив, що зростання становить близько 240% порівняно з попередніми трьома місяцями, що, за його словами, майже напевно пояснює збільшення ефективності українських далекобійних ударів.

Реальні втрати можуть бути вищими

Водночас в обговоренні під публікацією вказується, що наведені цифри можуть бути неповними, оскільки вони враховують тільки дані Сил безпілотних систем.

Втрати російських систем ППО, завдані іншими підрозділами Сил оборони, у цих розрахунках не відображені, що може означати ще вищі реальні показники.

Нагадуємо, що мер Новоросійська в Краснодарському краї РФ підтвердив, що ввечері 5 квітня місто зазнало масованої атаки невідомих безпілотників.

Зазначимо, що російські війська почали активно використовувати на фронті нові компактні термінали супутникового зв'язку "Спірит-030", які складніше виявити завдяки невеликим антенам.

