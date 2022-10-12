Втрати російської армії в Україні можуть перевищувати 90 тисяч, - росЗМІ

Російське видання озвучує втрати армії РФ, посилаючись на два джерела - колишнього офіцера російських спецслужб та чинного офіцера ФСБ.

Зазначимо, що до безповоротних втрат відносять убитих, тих, що зникли безвісти, загинули від ран, а також поранених, які не можуть повернутися до військової служби.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, втрати серед особового складу росіян становлять 63 380 осіб.

При цьому міністр оборони Британії Бен Уоллес на початку вересня повідомив, що в Україні загинуло понад 25 тисяч російських солдатів. Загальна кількість втрат у армії РФ перевищувала 80 тисяч осіб.

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