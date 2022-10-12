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Потери российской армии в Украине могут превышать 90 тысяч, - росСМИ

Фото: потери российской армии в Украине могут превышать 90 тысяч (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Безвозвратные потери оккупационной российской армии в Украине могут составлять более 90 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории".

Российское издание озвучивает потери армии РФ, ссылаясь на два источника - бывшего офицера российских спецслужб и действующего офицера ФСБ.

Отметим, что к безвозвратным потерям относят убитых, пропавших без вести, погибших от ран, а также раненых, которые не могут вернуться к военной службе.

Напомним, по данным украинского Генштаба, потери среди личного состава россиян составляют 63 380 человек.

При этом министр обороны Британии Бен Уоллес в начале сентября сообщил, что в Украине погибло более 25 тысяч российских солдат. Общее количество потерь в армии РФ превышало 80 тысяч человек.

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