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Втрати російської армії в Україні можуть перевищувати 90 тисяч, - росЗМІ

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Середа 12 жовтня 2022 21:19
Втрати російської армії в Україні можуть перевищувати 90 тисяч, - росЗМІ Фото: втрати російської армії в Україні можуть перевищувати 90 тисяч (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Безповоротні втрати окупаційної російської армії в Україні можуть становити понад 90 тисяч людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Важливі історії".

Російське видання озвучує втрати армії РФ, посилаючись на два джерела - колишнього офіцера російських спецслужб та чинного офіцера ФСБ.

Зазначимо, що до безповоротних втрат відносять убитих, тих, що зникли безвісти, загинули від ран, а також поранених, які не можуть повернутися до військової служби.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, втрати серед особового складу росіян становлять 63 380 осіб.

При цьому міністр оборони Британії Бен Уоллес на початку вересня повідомив, що в Україні загинуло понад 25 тисяч російських солдатів. Загальна кількість втрат у армії РФ перевищувала 80 тисяч осіб.

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