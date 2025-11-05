Втрати російської армії на 5 листопада: Генштаб оновив дані

З 24 лютого 2022 року по 5 листопада 2025 року загальні втрати російських військ склали близько 1 146 570 осіб, що на 900 більше, ніж добою раніше.

Ці дані свідчать про продовження активних бойових дій по всій лінії фронту.

Знищена бронетехніка та артилерія

Щодо техніки ситуація виглядає наступним чином: знищено 11 329 танків (+3 за добу), 23 535 бойових броньованих машин (+3), 34 273 артилерійські системи (+24), а також 1 535 реактивних систем залпового вогню. Засобів протиповітряної оборони ліквідовано 1 237, з них два - за минулу добу.

Втрати в авіації та безпілотниках

Крім того, втрати в повітряних силах Росії залишаються значними - 428 літаків і 346 вертольотів. Українські сили продовжують активно збивати ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня, загальна кількість яких сягнула 78 258 одиниць, що на 398 більше, ніж днем раніше.

Крилаті ракети та техніка забезпечення

За даними Генштабу, російська армія також втратила 3 918 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, 1 підводний човен, а також 66 574 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+70). Кількість знищеної спеціальної техніки сягнула 3 990 одиниць.