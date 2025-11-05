Потери российской армии на 5 ноября: Генштаб обновил данные

С 24 февраля 2022 года по 5 ноября 2025 года общие потери российских войск составили около 1 146 570 человек, что на 900 больше, чем сутками ранее.

Эти данные свидетельствуют о продолжении активных боевых действий по всей линии фронта.

Уничтоженная бронетехника и артиллерия

По технике ситуация выглядит следующим образом: уничтожено 11 329 танков (+3 за сутки), 23 535 боевых бронированных машин (+3), 34 273 артиллерийские системы (+24), а также 1 535 реактивных систем залпового огня. Средств противовоздушной обороны ликвидировано 1 237, из них два — за минувшие сутки.

Потери в авиации и беспилотниках

Кроме того, потери в воздушных силах России остаются значительными — 428 самолетов и 346 вертолетов. Украинские силы продолжают активно сбивать вражеские БПЛА оперативно-тактического уровня, общее количество которых достигло 78 258 единиц, что на 398 больше, чем днем ранее.

Крылатые ракеты и техника обеспечения

По данным Генштаба, российская армия также потеряла 3 918 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, 1 подводную лодку, а также 66 574 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+70). Количество уничтоженной специальной техники достигло 3 990 единиц.