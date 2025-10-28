ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 07:20
UA EN RU
Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу Ілюстративне фото: Генштаб України опублікував цифри втрат противника на 28 жовтня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Никончук Анастасія

На 28 жовтня Генштаб України опублікував оновлені дані щодо втрат російських військ, включно з особовим складом, технікою та озброєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

З 24 лютого 2022 року до 28 жовтня 2025 року орієнтовні втрати противника становили близько 1 138 750 осіб особового складу, що на 1 060 більше порівняно з попередньою звітністю за 27 жовтня.

Серед техніки втрати включають 11 299 танків (+6), 23 508 бойових бронемашин (+28), 34 044 артилерійських систем (+8) і 1 529 реактивних систем залпового вогню (+2).

Повітряні та морські втрати

У повітряній сфері противник втратив 1 230 засобів ППО, 428 літаків, 346 гелікоптерів і 75 054 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+108).

Крім того, знищено 3 880 крилатих ракет. У морській галузі зафіксовано втрати 28 кораблів і катерів, а також одного підводного човнового апарату.

Автомобільна та спеціальна техніка

Знищення автомобільної техніки та автоцистерн досягло 65 786 одиниць (+131), спеціальної техніки - 3 984 одиниці (+3). Ці дані демонструють систематичний вплив на логістику та мобільність російських військ.

Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу

Нагадуємо, що прийдешня зима обіцяє стати критичним етапом у війні, і міжнародна підтримка України посилюється: європейські країни розглядають розширення допомоги, щоб зміцнити обороноздатність і стабільність енергетичної системи держави.

Зазначимо, що Росія продовжує стверджувати, що не порушувала Будапештський меморандум, попри збройну агресію проти України, і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підкреслив, що дії країни не суперечать положенням угоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ
Новини
Росія стягнула найбільше сил до Покровська, в місті тривають бої, - Зеленський
Росія стягнула найбільше сил до Покровська, в місті тривають бої, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію