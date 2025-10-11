Втрати російської армії на 11 жовтня: Генштаб повідомив про знищення понад тисячі військових

До ранку 11 жовтня українські військові повідомили про нові втрати російської армії. За останню добу противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці - тенденція останніх тижнів зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генштабу ЗСУ в мережі Telegram.

За даними українського командування, російська армія продовжує втрачати живу силу і техніку на всіх напрямках фронту. Інтенсивність бойових дій залишається високою, особливо на східних і південних ділянках лінії оборони.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2025 року орієнтовні загальні втрати противника становили:

Нагадуємо, що на лінії фронту 10 жовтня фіксується висока активність бойових дій - від початку доби відбулося близько 200 сутичок, значна частина яких припала на Покровський напрямок. Російська армія продовжує інтенсивно використовувати авіацію, ракети та дрони-камікадзе.

Зазначимо, що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини заявили про намір спільно використати заморожені активи Росії для зміцнення української армії, наголосивши на необхідності тісної взаємодії зі США та міжнародними партнерами для посилення тиску на Москву.