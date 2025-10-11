Потери российской армии на 11 октября: Генштаб сообщил об уничтожении более тысячи военных

К утру 11 октября украинские военные сообщили о новых потерях российской армии. За последние сутки противник понёс значительные утраты в живой силе и технике — тенденция последних недель сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ в сети Telegram.

По данным украинского командования, российская армия продолжает терять живую силу и технику на всех направлениях фронта. Интенсивность боевых действий остаётся высокой, особенно на восточных и южных участках линии обороны.

Личный состав — около 1 121 570 человек (+1060 за сутки)

По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, с 24 февраля 2022 года по 11 октября 2025 года ориентировочные общие потери противника составили:

Напоминаем, что на линии фронта 10 октября фиксируется высокая активность боевых действий — с начала суток произошло около 200 столкновений, значительная часть которых пришлась на Покровское направление. Российская армия продолжает интенсивно использовать авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.

Отметим, что лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили о намерении совместно использовать замороженные активы России для укрепления украинской армии, подчеркнув необходимость тесного взаимодействия с США и международных партнёров для усиления давления на Москву.