Потери российской армии на 11 октября: Генштаб сообщил об уничтожении более тысячи военных
К утру 11 октября украинские военные сообщили о новых потерях российской армии. За последние сутки противник понёс значительные утраты в живой силе и технике — тенденция последних недель сохраняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ в сети Telegram.
По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, с 24 февраля 2022 года по 11 октября 2025 года ориентировочные общие потери противника составили:
-
Личный состав — около 1 121 570 человек (+1060 за сутки)
-
Танки — 11 247 (+1)
-
Боевые бронированные машины — 23 345 (+6)
-
Артиллерийские системы — 33 568 (+21)
-
РСЗО — 1518 (+1)
-
Средства ПВО — 1225
-
Самолёты — 427
-
Вертолёты — 346
Потери дронов и ракет
-
Беспилотники оперативно-тактического уровня — 68 766 (+219)
-
Крылатые ракеты — 3859 (+18)
Потери техники и транспорта
-
Автотехника и цистерны с ГСМ — 63 847 (+72)
-
Специальная техника — 3973
-
Корабли и катера — 28
-
Подводные лодки — 1
Сводка Генштаба
По данным украинского командования, российская армия продолжает терять живую силу и технику на всех направлениях фронта. Интенсивность боевых действий остаётся высокой, особенно на восточных и южных участках линии обороны.
Напоминаем, что на линии фронта 10 октября фиксируется высокая активность боевых действий — с начала суток произошло около 200 столкновений, значительная часть которых пришлась на Покровское направление. Российская армия продолжает интенсивно использовать авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.
Отметим, что лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили о намерении совместно использовать замороженные активы России для укрепления украинской армии, подчеркнув необходимость тесного взаимодействия с США и международных партнёров для усиления давления на Москву.