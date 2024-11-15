Втрати Росії. ЗСУ знищили вже понад 717 тисяч окупантів

Ситуація на фронті

Російські окупанти продовжують наступати на фронті. Найактивнішою ділянкою залишається Курахівський напрямок.

Крім того, росіяни активізувалися на Куп'янському напрямку. Нещодавно українські воїни відбили масовану атаку на Куп'янськ. Як зазначили у Генштабі, частина росіян перевдяглася у форму ЗСУ.

Українські воїни наголошують, що у Куп'янську російських військ немає, місто під контролем Сил оборони. Детальніше про ситуацію у Куп'янську - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.