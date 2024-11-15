Потери России. ВСУ уничтожили уже более 717 тысяч оккупантов

Ситуация на фронте

Российские оккупанты продолжают наступать на фронте. Самым активным участком остается Кураховское направление.

Кроме того, россияне активизировались на Купянском направлении. Недавно украинские воины отбили массированную атаку на Купянск. Как отметили в Генштабе, часть россиян переоделась в форму ВСУ.

Украинские воины подчеркивают, что в Купянске российских войск нет, город под контролем Сил обороны. Детальнее о ситуации в Купянске - в нашем материале.

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