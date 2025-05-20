Втрати Росії на війні з Україною вже перевищили 975 тисяч військових: дані Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 975 800 (+1030) осіб ліквідовано;

танків - 10 834 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 22 567 (+5) од.;

артилерійських систем - 28 067 (+58) од.;

РСЗВ - 1 388 (+1) од.;

засоби ППО - 1 167 од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 621 (+118) од.;

крилатих ракет - 3 197 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 49 093 (+105) од.;

спеціальної техніки - 3 894 (+2).

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 19 травня повідомляли, що з початку доби на фронті відбулося 156 боїв.

У військовому командуванні зазначили, що російські загарбники продовжують концентрувати основні зусилля щодо атак і штурмів на Покровському напрямку.

В оприлюдненому 20 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) вказувалося, зокрема, що Сили оборони України просунулися в Курській області та поблизу Борової та Торецька. Між тим російські окупанти тиснуть поблизу Часового Яру, Торецька та Новопавлівки, а також на Курському напрямку.