Втрати Росії на війні з Україною вже перевищили 975 тисяч військових: дані Генштабу

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1030 російських окупантів, відтак загальні втрати армії країни-агресора в особовому складі вже перевищили 975 тисяч військовослужбовців.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 травня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 19 травня повідомляли, що з початку доби на фронті відбулося 156 боїв.
У військовому командуванні зазначили, що російські загарбники продовжують концентрувати основні зусилля щодо атак і штурмів на Покровському напрямку.
В оприлюдненому 20 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) вказувалося, зокрема, що Сили оборони України просунулися в Курській області та поблизу Борової та Торецька. Між тим російські окупанти тиснуть поблизу Часового Яру, Торецька та Новопавлівки, а також на Курському напрямку.
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