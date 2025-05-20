Потери России на войне с Украиной уже превысили 975 тысяч военных: данные Генштаба

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1030 российских оккупантов, поэтому общие потери армии страны-агрессора в личном составе уже превысили 975 тысяч военнослужащих.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 19 мая сообщали, что с начала суток на фронте произошло 156 боев.
В военном командовании отметили, что российские захватчики продолжают концентрировать основные усилия по атакам и штурмам на Покровском направлении.
В обнародованном 20 мая отчете Института изучения войны (ISW) указывалось, в частности, что Силы обороны Украины продвинулись в Курской области и вблизи Боровой и Торецка. Между тем российские оккупанты давят вблизи Часового Яра, Торецка и Новопавловки, а также на Курском направлении.
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