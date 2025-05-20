Потери России на войне с Украиной уже превысили 975 тысяч военных: данные Генштаба

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 975 800 (+1030) человек ликвидировано;

танков - 10 834 (+1) ед.;

боевых бронированных машин - 22 567 (+5) ед.;

артиллерийских систем - 28 067 (+58) ед.;

РСЗО - 1 388 (+1) ед.;

средства ПВО - 1 167 ед.;

самолетов - 372 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 621 (+118) ед.;

крылатых ракет - 3 197 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 49 093 (+105) ед.;

специальной техники - 3 894 (+2).

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 19 мая сообщали, что с начала суток на фронте произошло 156 боев.

В военном командовании отметили, что российские захватчики продолжают концентрировать основные усилия по атакам и штурмам на Покровском направлении.

В обнародованном 20 мая отчете Института изучения войны (ISW) указывалось, в частности, что Силы обороны Украины продвинулись в Курской области и вблизи Боровой и Торецка. Между тем российские оккупанты давят вблизи Часового Яра, Торецка и Новопавловки, а также на Курском направлении.