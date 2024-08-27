Втрати Росії на війні з Україною перевищили 610 тисяч військових

Станом на ранок 27 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 610 000 військовослужбовців. Лише за останню добу загарбники втратили 1280 осіб.

Згідно з оновленими даними, загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2024 року становлять орієнтовно:

За даними Генштабу, протягом минулої доби 26 серпня на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими окупантами. При цьому на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник продовжує здійснювати обстріли населених пунктів з території Росії.

Раніше повідомлялося, що у Вовчанську окупанти готуються до відновлення штурмових дій для відновлення втрачених позицій, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю.

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