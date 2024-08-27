Втрати Росії на війні з Україною перевищили 610 тисяч військових
Станом на ранок 27 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 610 000 військовослужбовців. Лише за останню добу загарбники втратили 1280 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Згідно з оновленими даними, загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2024 року становлять орієнтовно:
- Особовий склад: близько 610 100 військових (+1280 за останню добу).
- Танки: 8563 одиниць (+12).
- Бойові броньовані машини: 16 667 одиниць (+19).
- Артилерійські системи: 17 495 одиниць (+52).
- РСЗВ: 1173 одиниць (+1).
- Засоби ППО: 937 одиниць.
- Літаки: 367 одиниць.
- Гелікоптери: 328 одиниць.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня: 14 254 одиниць (+120).
- Крилаті ракети: 2547 одиниць (+103).
- Кораблі/катери: 28 одиниць.
- Підводні човни: 1 одиниця.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 23 613 одиниць (+58).
- Спеціальна техніка: 2944 одиниць (+3).
За даними Генштабу, протягом минулої доби 26 серпня на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими окупантами. При цьому на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник продовжує здійснювати обстріли населених пунктів з території Росії.
Раніше повідомлялося, що у Вовчанську окупанти готуються до відновлення штурмових дій для відновлення втрачених позицій, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю.
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