Потери России на войне с Украиной превысили 610 тысяч военных
По состоянию на утро 27 августа общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют более 610 000 военнослужащих. Только за последние сутки захватчики потеряли 1280 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Согласно обновленным данным, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года по 27 августа 2024 года составляют ориентировочно:
- Личный состав: около 610 100 военных (+1280 за последние сутки).
- Танки: 8563 единиц (+12).
- Боевые бронированные машины: 16 667 единиц (+19).
- Артиллерийские системы: 17 495 единиц (+52).
- РСЗО: 1173 единиц (+1).
- Средства ПВО: 937 единиц.
- Самолеты: 367 единиц.
- Вертолеты: 328 единиц.
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 14 254 единиц (+120).
- Крылатые ракеты: 2547 единиц (+103).
- Корабли/катера: 28 единиц.
- Подводные лодки: 1 единица.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 23 613 единиц (+58).
- Специальная техника: 2944 единиц (+3).
По данным Генштаба, за прошедшие сутки 26 августа на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений между Силами обороны и российскими оккупантами. При этом на границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов с территории России.
Ранее сообщалось, что в Волчанске оккупанты готовятся к возобновлению штурмовых действий для восстановления утраченных позиций, деблокирования Агрегатного завода и расширения зоны контроля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.