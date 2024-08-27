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Потери России на войне с Украиной превысили 610 тысяч военных

Вторник 27 августа 2024 08:59
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Потери России на войне с Украиной превысили 610 тысяч военных Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

По состоянию на утро 27 августа общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют более 610 000 военнослужащих. Только за последние сутки захватчики потеряли 1280 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Согласно обновленным данным, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года по 27 августа 2024 года составляют ориентировочно:

  • Личный состав: около 610 100 военных (+1280 за последние сутки).
  • Танки: 8563 единиц (+12).
  • Боевые бронированные машины: 16 667 единиц (+19).
  • Артиллерийские системы: 17 495 единиц (+52).
  • РСЗО: 1173 единиц (+1).
  • Средства ПВО: 937 единиц.
  • Самолеты: 367 единиц.
  • Вертолеты: 328 единиц.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 14 254 единиц (+120).
  • Крылатые ракеты: 2547 единиц (+103).
  • Корабли/катера: 28 единиц.
  • Подводные лодки: 1 единица.
  • Автомобильная техника и автоцистерны: 23 613 единиц (+58).
  • Специальная техника: 2944 единиц (+3).

По данным Генштаба, за прошедшие сутки 26 августа на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений между Силами обороны и российскими оккупантами. При этом на границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов с территории России.

Ранее сообщалось, что в Волчанске оккупанты готовятся к возобновлению штурмовых действий для восстановления утраченных позиций, деблокирования Агрегатного завода и расширения зоны контроля.

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