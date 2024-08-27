Потери России на войне с Украиной превысили 610 тысяч военных

По состоянию на утро 27 августа общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют более 610 000 военнослужащих. Только за последние сутки захватчики потеряли 1280 человек.

Согласно обновленным данным, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года по 27 августа 2024 года составляют ориентировочно:

По данным Генштаба, за прошедшие сутки 26 августа на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений между Силами обороны и российскими оккупантами. При этом на границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов с территории России.

Ранее сообщалось, что в Волчанске оккупанты готовятся к возобновлению штурмовых действий для восстановления утраченных позиций, деблокирования Агрегатного завода и расширения зоны контроля.

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