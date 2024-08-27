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За добу 170 боєзіткнень: Генштаб розповів оновлену інформацію про ситуацію на фронті

Вівторок 27 серпня 2024 08:33
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За добу 170 боєзіткнень: Генштаб розповів оновлену інформацію про ситуацію на фронті Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень між Збройними силами України та російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, ворог завдав три ракетних удари із застосуванням 129 ракет, здійснив 81 авіаційний удар, використавши 116 керованих авіабомб, а також здійснив понад 4500 обстрілів, зокрема 156 - із використанням реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари окупантів вразили населені пункти в різних регіонах країни, серед яких Колісниківка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Часів Яр, Торецьк, Селідове, Вугледар та інші. Внаслідок цих атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

Сили оборони України продовжують активно протидіяти агресору. За минулу добу авіація та ракетні війська завдали ударів по 16 районах зосередження ворожих сил, знищили пункт управління безпілотниками, радіолокаційну станцію "Зоопарк", два склади боєприпасів, артилерійську систему та ще один важливий об’єкт ворога.

Найбільш активні бойові дії відбувалися на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Українські захисники продовжують утримувати оборонні рубежі та завдавати ворогу значних втрат, попри постійні атаки з боку окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник продовжує здійснювати обстріли населених пунктів з території Росії.

Раніше повідомлялося, що у Вовчанську загарбники готуються до відновлення штурмових дій для відновлення втрачених позицій, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю.

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