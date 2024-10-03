Втрати Росії у війні в Україні перевищили 656 тисяч військових, - Генштаб

На 3 жовтня втрати російських військ становили 1150 військових. З початку вторгнення в Україну РФ не дорахувалась більше 656 тисяч солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За останніми даними аналітиків Інституту вивчення війни, у російських військ є просування на Луганському та Донецькому напрямах.

Крім того, 2 жовтня стало офіційно відомо, що Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Метою було збереження особового складу та бойової техніки.

Як раніше писало РБК-Україна, ЗСУ були змушені вийти Вугледара Донецької області через тиск ворога, який ціною божевільних втрат окупував місто. Отже, українським воїнам доведеться відходити до укріплених рубежів і тримати оборону далі, а росіяни, ймовірно, продовжать наступ у бік Курахового.

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