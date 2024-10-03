Втрати Росії у війні в Україні перевищили 656 тисяч військових, - Генштаб
На 3 жовтня втрати російських військ становили 1150 військових. З початку вторгнення в Україну РФ не дорахувалась більше 656 тисяч солдатів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 656710 (+1150) осіб ліквідовано;
- танків – 8893 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 17596 (+17) од.;
- артилерійських систем – 18906 (+37) од.;
- РСЗВ – 1204 од.;
- засоби ППО – 964 (+1) од.;
- літаків – 369 од.;
- вертольотів – 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43) од.;
- крилаті ракети – 2613, од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58) од.;
- спеціальна техніка - 3330 (+12) од.
Ситуація на фронті
За останніми даними аналітиків Інституту вивчення війни, у російських військ є просування на Луганському та Донецькому напрямах.
Крім того, 2 жовтня стало офіційно відомо, що Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Метою було збереження особового складу та бойової техніки.
Як раніше писало РБК-Україна, ЗСУ були змушені вийти Вугледара Донецької області через тиск ворога, який ціною божевільних втрат окупував місто. Отже, українським воїнам доведеться відходити до укріплених рубежів і тримати оборону далі, а росіяни, ймовірно, продовжать наступ у бік Курахового.
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