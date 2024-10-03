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Потери России в войне в Украине превысили 656 тысяч военных, - Генштаб

Украина, Четверг 03 октября 2024 08:25
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Потери России в войне в Украине превысили 656 тысяч военных, - Генштаб Фото: названы потери РФ в Украине на 3 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На 3 октября потери российских войск составили 1150 военных. С начала вторжения в Украину РФ не досчиталась больше 656 тысяч солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 656710 (+1150) человек ликвидировано;
  • танков - 8893 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 17596 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем - 18906 (+37) ед;
  • РСЗО - 1204 ед.;
  • средства ПВО - 964 (+1) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 328 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16393 (+43) ед.;
  • крылатые ракеты - 2613 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25750 (+58) ед.;
  • специальная техника - 3330 (+12) ед.

Ситуация на фронте

По последним данным аналитиков Института изучения войны, у российских войск есть продвижение на Луганском и Донецком направлениях.

Кроме того, 2 октября стало официально известно, что Силы обороны Украины вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники.

Как ранее писало РБК-Украина, ВСУ были вынуждены выйти Угледара Донецкой области из-за давления врага, который ценой безумных потерь оккупировал город. Следовательно, украинским воинам придется отходить к укрепленным рубежам и держать оборону дальше, а россияне, вероятно, продолжат наступление в сторону Курахово.

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