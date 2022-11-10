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Втрати Росії у війні перевищили 78 тисяч людей, - Генштаб

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Четвер 10 листопада 2022 09:42
Втрати Росії у війні перевищили 78 тисяч людей, - Генштаб Фото: втрати Росії у війні перевищили 78 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові минулої доби ліквідували ще 740 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила 78 690 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 78 690 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків - 2804 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 5682 (+16) од.,
  • артилерійських систем - 1805 (+3) од.,
  • РСЗВ - 393 (+0) од.
  • засоби ППО - 205 (+0) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • вертольотів - 260 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
  • крилаті ракети - 399 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4242 (+15) од.,
  • спеціальна техніка - 159 (+0).

За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, Збройні сили на півдні України збили три дрони-розвідники та понад сотню російських окупантів, а також склад із боєприпасами.

Також ми писали, що, за даними військового керівництва США, на війні в Україні було вбито та поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

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