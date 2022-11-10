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Потери России в войне превысили 78 тысяч человек, - Генштаб

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Четверг 10 ноября 2022 09:42
Потери России в войне превысили 78 тысяч человек, - Генштаб Фото: потери России в войне превысили 78 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 78 690 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 78 690 (+740) человек ликвидировано,
  • танков - 2804 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5682 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 1805 (+3) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 205 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1499 (+16),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,
  • специальная техника - 159 (+0).

За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, Вооруженные силы на юге Украины сбили три дрона-разведчика и более сотни российских оккупантов, а также склад с боеприпасами.

Также мы писали, что, по данным военного руководства США, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих.

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