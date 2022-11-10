Потери России в войне превысили 78 тысяч человек, - Генштаб

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 78 690 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, Вооруженные силы на юге Украины сбили три дрона-разведчика и более сотни российских оккупантов, а также склад с боеприпасами.

Также мы писали, что, по данным военного руководства США, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.