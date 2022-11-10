Потери России в войне превысили 78 тысяч человек, - Генштаб
Фото: потери России в войне превысили 78 тысяч человек (Getty Images)
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 78 690 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 78 690 (+740) человек ликвидировано,
- танков - 2804 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5682 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 1805 (+3) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 205 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1499 (+16),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,
- специальная техника - 159 (+0).
За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, Вооруженные силы на юге Украины сбили три дрона-разведчика и более сотни российских оккупантов, а также склад с боеприпасами.
Также мы писали, что, по данным военного руководства США, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих.
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