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ЗСУ на півдні знищили два дрони-розвідники та 125 окупантів

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Четвер 10 листопада 2022 02:18
ЗСУ на півдні знищили два дрони-розвідники та 125 окупантів Фото: ЗСУ на півдні знищили два дрони-розвідники та 125 окупантів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили на півдні України збили три дрони-розвідники та понад сотню російських окупантів, а також склад із боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Нашою авіацією відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районам зосередження ворожих сил та засобів.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пунктах управління, колоні військової техніки та складах з боєприпасами ворога.

Ворожі втрати за бойовий день

  • 125 окупантів;
  • 3 танки;
  • 5 одиниць автобронетехніки;
  • склад з боєприпасами у Бериславському районі.

На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости, мінує об'єкти та території. Продовжує шантаж техногенною катастрофою.

По звільнених територіях та населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог завдав ракетного удару, зруйнувавши один із приватних будинків. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Наші позиції ворог двічі атакував ударними безпілотниками, а на Криворіжжі атакував ракетами об'єкт критичної інфраструктури.

Корабельне угруповання РФ у Чорному морі збільшилося до 12 одиниць. При цьому у її складі так і не з'явилося ракетоносіїв.

Нагадаємо, російські окупанти раніше атакували ракетою Одеську область. Українські сили протиповітряної оборони збили ворожу мету.

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