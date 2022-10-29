Втрати Росії у війні перевищили 70 тисяч людей, - Генштаб

Минулої доби українські війська ліквідували ще близько 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 70250 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили про знищення близько 300 росіян , які готувалися до нападу на Донеччині.

Крім того, повідомлялося, що українські захисники продовжують утримувати оборону на Донеччині . При цьому ЗСУ активно знищують окупантів на півдні.

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