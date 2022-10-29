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ЗСУ атакують окупантів на півдні та стримують штурми на Донбасі: карти боїв на ранок

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Україна, Субота 29 жовтня 2022 08:48
ЗСУ атакують окупантів на півдні та стримують штурми на Донбасі: карти боїв на ранок Фото: ЗСУ стримують штурми окупантів на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують утримувати оборону у Донецькій області. При цьому ЗСУ активно знищують окупантів на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Східна вісь

Українські сили продовжили атаки у східній частині Харківської області та на заході Луганської області. ЗСУ просуваються у напрямку Сватового та Кремінної, ведучи бої на декількох ділянках.

За даними ISW, російські війська у Луганській області мають проблеми з особовим складом. Окупанти кинули на схід України новомобілізованих, які ще не мають бойового досвіду та які дуже деморалізовані.

Низький моральний дух мобілізованих змусив російських командирів відсунути їх на другу та третю лінію оборони.

ЗСУ атакують окупантів на півдні та стримують штурми на Донбасі: карти боїв на ранок

Донбас

Донецька область залишається для Росії однією з найголовніших переваг, тому окупанти посилюють штурми, щоб досягти хоч якихось успіхів. Українські війська утримують оборону та за минулу добу відбили ворожі атаки біля Бахмута, Зеленопілля, Соледару, Майорська, Білогорівки та Авдіївки.

ЗСУ атакують окупантів на півдні та стримують штурми на Донбасі: карти боїв на ранок

Херсонська область

Аналітики підтверджують, що росіяни перекидають мобілізованих у Херсонську область, зокрема на правий берег Дніпра. Окупанти посилено готуються до вуличних боїв у Херсоні. Вороги облаштовують оборонні пункти у місті, мінують околиці та зачищають лікарні від цивільних.

Водночас українські війська продовжують активно бити по місцях скупчення окупантів, знищувати російські склади та техніку. Захисники блокують російське угруповування на західному березі Дніпра.

ЗСУ атакують окупантів на півдні та стримують штурми на Донбасі: карти боїв на ранок

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ знищили поблизу Майорська Донецької області близько 300 окупантів, які готувались до нападу.

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