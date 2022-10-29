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Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб

Фото: ВСУ с начала войны ликвидировали более 70 тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 70 250 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 29 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 70250 (+550) человек,
  • танков - 2659 (+19),
  • боевых бронированных машин - 5401 (+23),
  • артиллерийских систем - 1708 (+9),
  • РСЗО - 380 (+1),
  • средств ПВО - 195 (+3),
  • самолетов - 273 (+1),
  • вертолетов - 252 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1406 (+5),
  • крылатых ракет - 351 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19),
  • специальной техники - 152 (+1).

Напомним, ранее в Генштабе сообщили об уничтожении около 300 россиян, которые готовились к нападению в Донецкой области.

Кроме того, сообщалось, что украинские защитники продолжают удерживать оборону в Донецкой области. При этом ВСУ активно уничтожают оккупантов на юге.

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