Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб

За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 70 250 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили об уничтожении около 300 россиян, которые готовились к нападению в Донецкой области.

Кроме того, сообщалось, что украинские защитники продолжают удерживать оборону в Донецкой области. При этом ВСУ активно уничтожают оккупантов на юге.

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