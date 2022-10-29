Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб
Фото: ВСУ с начала войны ликвидировали более 70 тысяч оккупантов (Getty Images)
За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 70 250 своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 29 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 70250 (+550) человек,
- танков - 2659 (+19),
- боевых бронированных машин - 5401 (+23),
- артиллерийских систем - 1708 (+9),
- РСЗО - 380 (+1),
- средств ПВО - 195 (+3),
- самолетов - 273 (+1),
- вертолетов - 252 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1406 (+5),
- крылатых ракет - 351 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19),
- специальной техники - 152 (+1).
Напомним, ранее в Генштабе сообщили об уничтожении около 300 россиян, которые готовились к нападению в Донецкой области.
Кроме того, сообщалось, что украинские защитники продолжают удерживать оборону в Донецкой области. При этом ВСУ активно уничтожают оккупантов на юге.
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