ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб

Новина українською →
Суббота 29 октября 2022 09:03
Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб Фото: ВСУ с начала войны ликвидировали более 70 тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 70 250 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 29 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 70250 (+550) человек,
  • танков - 2659 (+19),
  • боевых бронированных машин - 5401 (+23),
  • артиллерийских систем - 1708 (+9),
  • РСЗО - 380 (+1),
  • средств ПВО - 195 (+3),
  • самолетов - 273 (+1),
  • вертолетов - 252 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1406 (+5),
  • крылатых ракет - 351 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19),
  • специальной техники - 152 (+1).

    Напомним, ранее в Генштабе сообщили об уничтожении около 300 россиян, которые готовились к нападению в Донецкой области.

    Кроме того, сообщалось, что украинские защитники продолжают удерживать оборону в Донецкой области. При этом ВСУ активно уничтожают оккупантов на юге.

    Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Российская Федерация окупанти Война в Украине
    NEWS
    Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб
    Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб
    DAILY
    Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
    Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год