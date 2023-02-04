Втрати Росії у війні перетнули 130 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Загалом втрати росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення складають близько 130 590 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3218 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,

артилерійських систем - 2220 (+5) од,

РСЗВ - 460 (+0) од,

засоби ППО - 225 (+3) од,

літаків - 294 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 956 (+4),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 203 (+1).

Нагадаємо, як раніше писало видання The New York Times, втрати Росії на війні стрімко зростають та досягли вже 200 тисяч військових.

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