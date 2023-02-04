Потери России в войне пересекли 130 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные

Фото: потери России в войне пересекли 130 тысяч военных убитыми (GettyImages)

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 720 оккупантов. В общей сложности потери россиян в войне с начала полномасштабного вторжения составляют около 130 590 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.