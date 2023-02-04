ua ru
Сб, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потери России в войне пересекли 130 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные

Новина українською →
Киев, Суббота 04 февраля 2023 08:33
Потери России в войне пересекли 130 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные Фото: потери России в войне пересекли 130 тысяч военных убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 720 оккупантов. В общей сложности потери россиян в войне с начала полномасштабного вторжения составляют около 130 590 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 130590 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 3218 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6394 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2220 (+5) ед,
  • РСЗО - 460 (+0) ед,
  • средства ПВО - 225 (+3) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 956 (+4),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед,
  • специальная техника - 203 (+1).

Напомним, как ранее писало издание The New York Times, потери России на войне стремительно растут и достигли уже 200 тысяч военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Войска РФ Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
ВСУ увеличили количество рейдов на восточный берег Днепра: карты боев
ВСУ увеличили количество рейдов на восточный берег Днепра: карты боев
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина