Потери России в войне пересекли 130 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные
Фото: потери России в войне пересекли 130 тысяч военных убитыми (GettyImages)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 720 оккупантов. В общей сложности потери россиян в войне с начала полномасштабного вторжения составляют около 130 590 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 130590 (+720) человек ликвидировано,
- танков - 3218 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6394 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2220 (+5) ед,
- РСЗО - 460 (+0) ед,
- средства ПВО - 225 (+3) ед,
- самолетов - 294 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 956 (+4),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед,
- специальная техника - 203 (+1).
Напомним, как ранее писало издание The New York Times, потери России на войне стремительно растут и достигли уже 200 тысяч военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.