Генштаб повідомляє про напружену ситуацію на Куп’янському напрямку: тривають бої

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

За добу відбулося 99 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою, йдеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази за підтримки авіації з напрямку Шебекіно з території РФ намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Усі ворожі атаки були безуспішними.

За наявною інформацією, втрати агресора на даному напрямку склали 96 осіб загиблими та пораненими. Знищено один танк, чотири артилерійські системи, сім БпЛА, дев’ять автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Також п’ять автомобілів і одну артсистему було пошкоджено. Уражено 14 бліндажів і склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів наші позиції поблизу населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Стельмахівка та Новоєгорівка. Підрозділи Сил оборони відбили 11 наступальних дій противника. Ситуація напружена. Неподалік Степової Новоселівки, Берестового та Невського ще тривають три боєзіткнення.

На цей час на даному напрямку ворог втратив 92 окупанти вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та БпЛА.

На Лиманському напрямку за день російські війська двічі безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної.

Також безуспішною виявилась спроба окупантів наблизитися до Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби агресор сім разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Чотири атаки відбито. Ще три боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 37 штурмових дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 27 атак українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.

На Курахівському напрямку на цей час доби відбулося сім бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак противника. Поблизу Красногорівки ще тривають два бойові зіткнення.

На Времівському напрямку відбулося шість ворожих атак в районі Костянтинівки, Золотої Ниви, Урожайного та Старомайоського. Сили оборони відбили всі штурмові дії та контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку п’ять спроб противника наблизитися до наших позицій поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки та Малих Щербаків зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають намірів вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. Дві спроби російських окупантів відтіснити наших захисників від Кринок зазнали невдачі.

Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці.