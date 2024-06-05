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Потери России: украинские защитники уничтожили еще 1280 россиян

Украина, Среда 05 июня 2024 07:38
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Потери России: украинские защитники уничтожили еще 1280 россиян Фото: украинские бойцы уничтожили 1280 россиян за последние сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла на войне против Украины более 513 тысяч солдат. За последние сутки украинские защитники ликвидировали 1280 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Потери противника по состоянию на 5 июня 2024 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 513700 (+1280) человек,
  • танков - 7806 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 15036 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 13385 (+40) ед,
  • РСЗО - 1092 ед,
  • средства ПВО - 830 (+3) ед,
  • самолетов - 357 ед,
  • вертолетов - 326 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10805 (+39),
  • крылатые ракеты - 2270 (+2),
  • корабли/катера - 27 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18297 (+69) ед,
  • специальная техника - 2223 (+12).

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия в последние месяцы усилила свои атаки на фронте. Оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, атакуют на нескольких направлениях. Самым активным участком фронта остается Покровское направление.

Кроме того, российская армия пошла в повторное наступление на севере Харьковской области. Оккупанты дошли до города Волчанск, но увязли в уличных боях. По словам украинских военных, ВСУ контролируют около 70% города.

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