Потери России: украинские защитники уничтожили еще 1280 россиян

Россия потеряла на войне против Украины более 513 тысяч солдат. За последние сутки украинские защитники ликвидировали 1280 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Потери противника по состоянию на 5 июня 2024 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия в последние месяцы усилила свои атаки на фронте. Оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, атакуют на нескольких направлениях. Самым активным участком фронта остается Покровское направление.

Кроме того, российская армия пошла в повторное наступление на севере Харьковской области. Оккупанты дошли до города Волчанск, но увязли в уличных боях. По словам украинских военных, ВСУ контролируют около 70% города.

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