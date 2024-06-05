Потери России: украинские защитники уничтожили еще 1280 россиян
Россия потеряла на войне против Украины более 513 тысяч солдат. За последние сутки украинские защитники ликвидировали 1280 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Потери противника по состоянию на 5 июня 2024 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 513700 (+1280) человек,
- танков - 7806 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 15036 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 13385 (+40) ед,
- РСЗО - 1092 ед,
- средства ПВО - 830 (+3) ед,
- самолетов - 357 ед,
- вертолетов - 326 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10805 (+39),
- крылатые ракеты - 2270 (+2),
- корабли/катера - 27 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18297 (+69) ед,
- специальная техника - 2223 (+12).
Ситуация на фронте
Напомним, что Россия в последние месяцы усилила свои атаки на фронте. Оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, атакуют на нескольких направлениях. Самым активным участком фронта остается Покровское направление.
Кроме того, российская армия пошла в повторное наступление на севере Харьковской области. Оккупанты дошли до города Волчанск, но увязли в уличных боях. По словам украинских военных, ВСУ контролируют около 70% города.
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