Потери России в Украине "перешагнули" 210 тысяч военных, - Генштаб
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 июня, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 210350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 11 танков и ББМ и 12 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 210350 (+410) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3848 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 7523 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 3567 (+12) ед,
- РСЗО - 584 (+1) ед,
- средства ПВО - 349 (+5) ед,
- самолетов - 313 ед,
- вертолетов - 298 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3189 (+14),
- крылатые ракеты - 1136 (+4) ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6312 (+7) ед,
- специальная техника - 484 (+5)
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, российские войска продолжают сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В частности, на Бахмутском направлении враг попытался проводить наступление в Ивановском районе, но безуспешно.
Причем, как отмечает Институт изучения войны, ВСУ продвинулись в Запорожском направлении и, вероятно, даже в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян.
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