Втрати Росії в Україні: за добу ЗСУ знищили 650 солдатів та 15 БПЛА
За даними на ранок неділі, 5 березня, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 11 ББМ та 15 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 153770 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3423 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 6703 (+11) од,
- артилерійських систем - 2433 (+7) од,
- РСЗВ - 488 (+0) од,
- засоби ППО - 250 (+2) од,
- літаків - 302 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2086 (+15),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5307 (+8) од,
- спеціальна техніка - 234 (+2)
Як повідомлялось, швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для українських контрнаступальних операцій.
Зокрема, українські військові продовжують обороняти Бахмут від окупантів. Постачання наших сил у місті не порушено.
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