Втрати Росії в Україні: за добу ЗСУ знищили 650 солдатів та 15 БПЛА

За даними на ранок неділі, 5 березня, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 11 ББМ та 15 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для українських контрнаступальних операцій.

Зокрема, українські військові продовжують обороняти Бахмут від окупантів. Постачання наших сил у місті не порушено.

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