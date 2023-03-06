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Втрати Росії в Україні: за добу ЗСУ знищили 650 солдатів та 15 БПЛА

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 08:08
Втрати Росії в Україні: за добу ЗСУ знищили 650 солдатів та 15 БПЛА Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 6 березня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 5 березня, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 11 ББМ та 15 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 153770 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3423 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 6703 (+11) од,
  • артилерійських систем - 2433 (+7) од,
  • РСЗВ - 488 (+0) од,
  • засоби ППО - 250 (+2) од,
  • літаків - 302 (+0) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2086 (+15),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5307 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 234 (+2)

Як повідомлялось, швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для українських контрнаступальних операцій.

Зокрема, українські військові продовжують обороняти Бахмут від окупантів. Постачання наших сил у місті не порушено.

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