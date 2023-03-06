Потери России в Украине: за сутки ВСУ уничтожили 650 солдат и 15 БПЛА
По данным на утро воскресенья, 5 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 153 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 11 ББМ и 15 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 153770 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 6703 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2433 (+7) ед,
- РСЗО - 488 (+0) ед,
- средства ПВО - 250 (+2) ед,
- самолетов - 302 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2086 (+15),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5307 (+8) ед,
- специальная техника - 234 (+2)
Как сообщалось, скорая кульминация наступления оккупантов возле Бахмута, остановившееся попытка штурма Угледара и наступление войск РФ в Луганской области, вероятно, создают хорошие условия для украинских контрнаступательных операций.
В частности, украинские военные продолжают защищать Бахмут от оккупантов. Снабжение наших сил в городе не нарушено.
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