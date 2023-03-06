Потери России в Украине: за сутки ВСУ уничтожили 650 солдат и 15 БПЛА

По данным на утро воскресенья, 5 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 153 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 11 ББМ и 15 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, скорая кульминация наступления оккупантов возле Бахмута, остановившееся попытка штурма Угледара и наступление войск РФ в Луганской области, вероятно, создают хорошие условия для украинских контрнаступательных операций.

В частности, украинские военные продолжают защищать Бахмут от оккупантов. Снабжение наших сил в городе не нарушено.

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