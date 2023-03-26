Втрати Росії в Україні за добу: знищено 660 окупантів, 15 тнків та 15 ББМ

За даними на ранок неділі, 26 березня, українські військові ліквідували за добу 660 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 170 550 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 танків, 15 ББМ та два БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, ЗСУ провели успішний контрнаступ північніше Бахмута Донецької області і зуміли відбити частину території вздовж траси Е40.

При цьому війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. На них воїни ЗСУ відбили понад 85 атак загарбників.

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