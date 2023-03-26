Потери России в Украине за сутки: уничтожены 660 оккупантов, 15 танков и 15 ББМ
По данным на утро воскресенья, 26 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 660 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 170550 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 15 ББМ и два БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 170550 (+660) человек ликвидировано,
- танков - 3595 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6947 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 2631 (+8) ед,
- РСЗО - 522 (+2) ед,
- средства ПВО - 277 (+1) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 (+2),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5486 (+3) ед,
- специальная техника - 282 (+3).
Как сообщалось, ВСУ провели успешное контрнаступление севернее Бахмута Донецкой области и сумели отразить часть территории вдоль трассы Е40.
При этом войска РФ продолжают сосредотачивать усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них воины ВСУ отразили более 85 атак захватчиков.
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