Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 580 окупантів. Загалом втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 190 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3697 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,

артилерійських систем - 2908 (+3) од,

РСЗВ - 543 (+0) од,

засоби ППО - 294 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2471 (+4),

крилаті ракети - 932 (+21),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5836 (+17) од,

спеціальна техніка - 355 (+2).

Нагадаємо, в Росії за останні два тижні журналістам вдалося встановити імена 1249 загиблих окупантів на території України.

Також ми писали, що в Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися 20 російських окупантів.

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