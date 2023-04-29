Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 580 оккупантов. В общей сложности потери российских войск с начала полномасштабного вторжения пересекли отметку в 190 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 190040 (+580) человек ликвидировано,

танков ‒ 3697 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7184 (+3) ед,

артиллерийских систем - 2908 (+3) ед,

РСЗО - 543 (+0) ед,

средства ПВО - 294 (+0) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2471 (+4),

крылатые ракеты - 932 (+21),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5836 (+17) ед,

специальная техника - 355 (+2).

Напомним, в России за последние две недели журналистам удалось установить имена 1249 погибших оккупантов на территории Украины.

Также мы писали, что в Мелитопольском районе Запорожской области смертельно отравились 20 российских оккупантов.

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