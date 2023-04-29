Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Фото: потери России в войне составляют уже около 190 040 военных убитыми (GettyImages)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 580 оккупантов. В общей сложности потери российских войск с начала полномасштабного вторжения пересекли отметку в 190 тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 190040 (+580) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3697 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7184 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2908 (+3) ед,
- РСЗО - 543 (+0) ед,
- средства ПВО - 294 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2471 (+4),
- крылатые ракеты - 932 (+21),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5836 (+17) ед,
- специальная техника - 355 (+2).
Напомним, в России за последние две недели журналистам удалось установить имена 1249 погибших оккупантов на территории Украины.
Также мы писали, что в Мелитопольском районе Запорожской области смертельно отравились 20 российских оккупантов.
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