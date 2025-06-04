Втрати Росії на фронті впали до мінімуму за рік, - британська розвідка

Російська армія втрачає щонайменше 1 тисячу осіб на день. Однак втрати Росії на фронті знижувалися з початку року через зменшення темпів наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

Як зазначається у зведенні, станом на кінець травня 2025 року Росія втратила близько 980 осіб втрат (убитими і пораненими) з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Згідно з даними Генерального штабу України, за перші п'ять місяців 2025 року Росія, ймовірно, втратила близько 196 тисяч осіб.

Водночас рівень втрат російських військ у поточному році демонструє тенденцію до зниження: у січні 2025 року було зафіксовано 48 тисяч втрат, тоді як у травні - 34,5 тисяч, що стало найнижчим місячним показником за рік і показує зниження на 28%.



За даними британської розвідки, зниження активності російських військ у перші місяці 2025 року, ймовірно, призвело до зменшення втрат.

"Однак у разі нарощування атак уздовж лінії фронту в Україні, рівень втрат, з високою ймовірністю, знову зросте", - зазначають у Міноборони Британії.