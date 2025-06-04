Втрати Росії на фронті впали до мінімуму за рік, - британська розвідка
Російська армія втрачає щонайменше 1 тисячу осіб на день. Однак втрати Росії на фронті знижувалися з початку року через зменшення темпів наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).
Як зазначається у зведенні, станом на кінець травня 2025 року Росія втратила близько 980 осіб втрат (убитими і пораненими) з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.
Згідно з даними Генерального штабу України, за перші п'ять місяців 2025 року Росія, ймовірно, втратила близько 196 тисяч осіб.
Водночас рівень втрат російських військ у поточному році демонструє тенденцію до зниження: у січні 2025 року було зафіксовано 48 тисяч втрат, тоді як у травні - 34,5 тисяч, що стало найнижчим місячним показником за рік і показує зниження на 28%.
За даними британської розвідки, зниження активності російських військ у перші місяці 2025 року, ймовірно, призвело до зменшення втрат.
"Однак у разі нарощування атак уздовж лінії фронту в Україні, рівень втрат, з високою ймовірністю, знову зросте", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Володимир Путін і російське військове керівництво ставлять свої цілі у війні вище за життя російських солдатів, аби це не позначилося негативно на підтримці війни в суспільстві або в еліті.
За даними "Левада-центру", дві третини жителів Росії виступають за переговори, а не за продовження війни. Однак вони хочуть капітуляції України, вважаючи, що Володимир Путін перемагає у війні.
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