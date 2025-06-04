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Потери России на фронте упали до минимума за год, - британская разведка

Украина, Среда 04 июня 2025 15:26
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Потери России на фронте упали до минимума за год, - британская разведка Фото: Российская армия сократил потери на фронте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия теряет не менее 1 тысячи человек в день. Однако потери России на фронте снижались с начала года из-за уменьшения темпов наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, по состоянию на конец мая 2025 года Россия потеряла около 980 человек потерь (убитыми и ранеными) с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Согласно данным Генерального штаба Украины, за первые пять месяцев 2025 года Россия, вероятно, потеряла около 196 тысяч человек.

При этом уровень потерь российских войск в текущем году демонстрирует тенденцию к снижению: в январе 2025 года было зафиксировано 48 тысяч потерь, тогда как в мае - 34,5 тысяч, что стало самым низким месячным показателем за год и показывает снижение на 28%.
Потери России на фронте упали до минимума за год, - британская разведка

По данным британской разведки, снижение активности российских войск в первые месяцы 2025 года, вероятно, привело к уменьшению потерь.

"Однако в случае наращивания атак вдоль линии фронта в Украине, уровень потерь, с высокой вероятностью, вновь возрастет", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Владимир Путин и российское военное руководство ставят свои цели в войне выше жизней российских солдат, лишь бы это не отразилось негативно на поддержке войны в обществе или в элите.

По данным "Левада-центра", две трети жителей России выступают за переговоры, а не за продолжение войны. Однако они хотят капитуляции Украины, полагая, что Владимир Путин побеждает в войне.

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