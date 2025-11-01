Втрати Росії на фронті станом на 1 листопада: оновлені дані Генштабу

На 1 листопада Україна продовжує фіксувати значні втрати російської армії на фронті. Останні дані Генштабу демонструють зростання знищеної техніки та особового складу противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Український Генеральний штаб опублікував оновлені дані про військові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2025 року.
Згідно з підрахунками, російська армія продовжує зазнавати відчутних втрат у техніці та особовому складі на всіх напрямках фронту.
Загальні втрати особового складу противника сягнули 1 142 730 осіб, що на 900 більше, ніж днем раніше. Серед знищеної техніки - тисячі одиниць бронемашин, артилерії та безпілотників.
Станом на 1 листопада російська армія втратила 11 316 танків (+6 за добу) і 23 521 бойову броньовану машину (+2).
Кількість знищених артилерійських систем зросла до 34 137 одиниць (+9), а реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - до 1534 (+1).
Засобів ППО знищено 1235 (+2).
Повітряні сили Росії також зазнають втрат: українська армія ліквідувала 428 літаків і 346 вертольотів.
Крім того, кількість збитих безпілотників оперативно-тактичного рівня досягла 76 704, збільшившись за добу на 349.
Російський флот позбувся 28 кораблів і катерів, а також одного підводного човна.
На сухопутних напрямках втрати в автомобільній техніці та автоцистернах склали 66 169 одиниць, що на 58 більше, ніж раніше.
Кількість знищеної спеціальної техніки досягла 3987 одиниць (+1).
Нагадуємо, що європейські видання повідомляють, що російські спецслужби дедалі активніше вдаються до тактики, що нагадує методи вербування, які раніше застосовувала терористична організація ІДІЛ. За даними журналістів, основними інструментами стають соціальні мережі та поширення дезінформації, через які спецслужби намагаються впливати на вразливі групи та залучати прихильників.
Зазначимо, що Росія значно збільшила виробництво бронетранспортерів БТР-82, фактично відновивши масштабний випуск техніки, розробленої ще в радянський період.