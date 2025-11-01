Втрати Росії на фронті станом на 1 листопада: оновлені дані Генштабу

Український Генеральний штаб опублікував оновлені дані про військові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2025 року.

Згідно з підрахунками, російська армія продовжує зазнавати відчутних втрат у техніці та особовому складі на всіх напрямках фронту.

Загальні втрати особового складу противника сягнули 1 142 730 осіб, що на 900 більше, ніж днем раніше. Серед знищеної техніки - тисячі одиниць бронемашин, артилерії та безпілотників.

Втрати техніки та авіації

Станом на 1 листопада російська армія втратила 11 316 танків (+6 за добу) і 23 521 бойову броньовану машину (+2).

Кількість знищених артилерійських систем зросла до 34 137 одиниць (+9), а реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - до 1534 (+1).

Засобів ППО знищено 1235 (+2).

Повітряні сили Росії також зазнають втрат: українська армія ліквідувала 428 літаків і 346 вертольотів.

Крім того, кількість збитих безпілотників оперативно-тактичного рівня досягла 76 704, збільшившись за добу на 349.

Морські та автомобільні втрати

Російський флот позбувся 28 кораблів і катерів, а також одного підводного човна.

На сухопутних напрямках втрати в автомобільній техніці та автоцистернах склали 66 169 одиниць, що на 58 більше, ніж раніше.

Кількість знищеної спеціальної техніки досягла 3987 одиниць (+1).