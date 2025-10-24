Втрати Росії на 24 жовтня: оновлені дані Генштабу України

Із 24 лютого 2022 року до 24 жовтня 2025 року загальні орієнтовні втрати російських військ становили близько 1 135 080 військовослужбовців, що на 910 більше, ніж добою раніше. Ворог також позбувся 11 283 танків (+1 за добу) і 23 458 бронемашин (+5).

Крім того, знищено 33 972 артилерійські системи (+34), 1 526 реактивних систем залпового вогню, 1 230 засобів протиповітряної оборони, а також 428 літаків і 346 вертольотів.

Українські Сили оборони продовжують ефективно вражати безпілотні цілі: на рахунку захисників уже 73 826 безпілотників оперативно-тактичного рівня, що на 440 більше за добу.

Також ліквідовано 3 880 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, 1 підводний човен, 65 356 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+128) і 3 981 одиниця спеціальної техніки.

Українська армія щодня завдає відчутних втрат ворогу, руйнуючи його наступальний потенціал і продовжуючи звільнення окупованих територій.

За даними Генштабу, тенденція останніх тижнів свідчить про зниження інтенсивності атак росіян, але при цьому зберігається високий рівень використання дронів і артилерії.