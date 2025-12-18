UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Втрати Росії на 18 грудня: оновлене зведення Генштабу

Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

На 18 грудня оприлюднено оновлені дані про сукупні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення. Статистика охоплює період з 24 лютого 2022 року і відображає динаміку бойових дій за останню добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Втрати противника станом на 18 грудня

Згідно зі зведенням, за час війни загальні втрати особового складу противника сягнули близько 1 193 300 осіб, водночас тільки за минулу добу зафіксовано ще плюс 950.

Суттєві зміни зафіксовано і по техніці: кількість знищених танків зросла до 11 432 одиниць (+5 за добу), бойових броньованих машин - до 23 758, артилерійських систем - до 35232 (+27).

Авіація, ППО і ракети

За даними на 18 грудня, противник позбувся 432 літаків і 347 вертольотів. Втрати в системах протиповітряної оборони досягли 1 263 одиниць (+1), реактивних систем залпового вогню - 1 573(+2). Загальна кількість знищених крилатих ракет склала 4 073.

Дрони і техніка забезпечення

Окремо відзначається зростання втрат у безпілотниках оперативно-тактичного рівня - до 91 716 одиниць, з них 330 за останню добу. Також зафіксовано знищення 70 480 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+119), а кількість спеціальної техніки оцінюється в 4 027.

Флот

Від початку вторгнення противник втратив 28 кораблів і катерів, а також два підводних судна.

Дані на 18 грудня підтверджують збереження високих добових втрат і  виснаження ресурсів противника на тлі активних бойових дій.

Нагадуємо, що у Великій Британії активізували заходи з підготовки до можливого розміщення миротворчого контингенту в Україні, водночас у Лондоні наголошують, що такі сили розглядаються як інструмент підтримки режиму припинення вогню і запобігання новим атакам з боку Росії.

Зазначимо, що Британія передасть Україні додаткове обладнання та засоби для посилення системи протиповітряної оборони в умовах ударів по енергетичних об'єктах і цивільній інфраструктурі, при цьому новий пакет допомоги розрахований на проходження зимового періоду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніГенштаб ВСУ