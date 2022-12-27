Втрати росіян у війні проти України перевищили 103 тисячі військових

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати РФ становлять близько 103 220 військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:
Зазначено, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Нагадаємо, що в Луганській області втрати окупантів за одну добу склали 150 військових внаслідок завданого ЗСУ удару по зосередженню сил ворога.
Додамо, раніше українські бійці показали, як знищують ворога у Соледарі на Донбасі.
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