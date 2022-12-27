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Втрати росіян у війні проти України перевищили 103 тисячі військових

Фото: втрати росіян у війні проти України перевищили 103 тисячі військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати РФ становлять близько 103 220 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 103220 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3016 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 6024 (+7) од,
  • артилерійських систем - 1998 (+2) од,
  • РСЗВ - 418 (+0) од,
  • засоби ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+0),
  • крилаті ракети - 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4652 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 179 (+1).

Зазначено, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, що в Луганській області втрати окупантів за одну добу склали 150 військових внаслідок завданого ЗСУ удару по зосередженню сил ворога.

Додамо, раніше українські бійці показали, як знищують ворога у Соледарі на Донбасі.

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